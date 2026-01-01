Golden Door
114 Min.Ab 12
Süditalien zur letzten Jahrhundertwende. Das Bauernleben ist hart und von allerlei Aberglauben bestimmt. Kein Wunder also, dass der arme Bauer Salvatore auf die sagenhaften Berichte und Fotos der Auswanderer in die USA anspricht. So entscheidet er schließlich, Hab und Gut zu verkaufen und mit seinen Kindern und seiner rüstigen Mutter die Überfahrt zu wagen. Auf dem Schiff lernt er die Engländerin Lucy kennen ...
Genre:Drama, Historisches Drama, Romanze
Produktion:IT, 2006
Copyrights:© Prokino