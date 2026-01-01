Gone: Ich muss dich finden
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
Gone: Ich muss dich finden
Portland, Oregon: Als die Schwester von Jillian „Jill“ Conway (Amanda Seyfried) spurlos verschwindet, schrillen bei der jungen Frau alle Alarmglocken. Schließlich ist es nur 1 Jahr her, als sie selbst entführt und fast ermordet wurde! Da die Polizei damals keine verwertbaren Spuren gefunden hat, wird auch diesmal Jills Glaubwürdigkeit angezweifelt. Um ihre Schwester Molly (Emily Wickersham) zu retten, stellt Jillian eigene Nachforschungen an. Die Spurensuche der psychisch labilen Frau führt tief in die Wälder Oregons, wo der Serienmörder (Socratis Otto) bereits auf sein nächstes Opfer lauert. - Krimi-Thriller des brasilianischen Filmemachers Heitor Dhalia (u.a. „Bald Mountain“).
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.