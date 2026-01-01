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Good Kids – Apfelkuchen war gestern

Good Kids – Apfelkuchen war gestern

90 Min.Ab 12
MOVIEDOME90 Min.Ab 12
MOVIEDOME

Good Kids – Apfelkuchen war gestern

Kann man wirklich Spaß haben, wenn man immer alles nur richtig macht? Die vier Schulfreunde Nora (Zoey Deutch), Andy (Nicholas Braun), Spice (Israel Broussard) und Lion (Mateo Arias) ließen es während ihrer ganzen High-School-Zeit eher gesittet angehen und wurden nicht zu einer einzigen Party eingeladen. Doch kurz vor ihren letzten großen Ferien vor dem College fühlen sie sich, als hätten sie alle gängigen High-School-Erfahrungen über Partys, Alkohol bis hin zu Sex komplett verpasst. Schlagartig wird ihnen klar, dass jetzt ihre große Zeit gekommen ist, es wenigstens ein einziges Mal so richtig ordentlich krachen zu lassen. Und endlich schaffen sie es, gemeinsam zu ihrer ersten großen Party eingeladen zu werden. Endlich sagen sie ja zum Sommer - mit allem, was dazugehört...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH