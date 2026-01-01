Grease 2
110 Min.Ab 12
Grease 2
Als der tanzbegabte, jedoch schüchterne junge Engländer Michael Carrington an der amerikanischen Rydell Highschool auftaucht, verliebt er sich prompt in die hübsche Stephanie. Diese ist die Anführerin der "Pink Ladies" und hat zwar eine Vorliebe für sehr gute Tänzer, aber mehr noch für knallharte Motorradfahrer. Michael sieht nur eine Chance, das Herz seiner Angebeteten zu erobern: Als geheimnisvoller schwarzer Biker sorgt er auf dem Campus für Recht und Ordnung.
Genre:Musikalische Komödie
Produktion:US, 1981
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.