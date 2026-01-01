Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Green Seven Report: "Guten Appetit" - Was essen wir wirklich?

Green Seven Report: "Guten Appetit" - Was essen wir wirklich?

85 Min.Ab 12
ProSieben85 Min.Ab 12
Joyn+
ProSieben

Green Seven Report: "Guten Appetit" - Was essen wir wirklich?

Stefan Gödde, Viviane Geppert, Claire Oelkers und Raphael Lauer prüfen eines der Lieblingsgerichte der Deutschen: Pasta mit Tomatensauce. Schnell gemacht und so lecker. Doch was steckt eigentlich drin? Die ProSieben-Reporter:innen reisen dorthin, wo Tomaten und Weizen ihren Ursprung haben: neben Italien z. B. nach China, dem Land mit der weltweit größten Tomaten-Erntemenge, und Kanada, wo riesige industrialisierte Weizenfelder die Grundzutat für Nudeln liefern.

Genre:
Spezial, Kochen, Dokumentation
Produktion:
DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben