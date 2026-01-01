Green Seven Report - Save the Future. Raus aus dem Stau
54 Min.Ab 12
54 Min.Ab 12
Green Seven Report - Save the Future. Raus aus dem Stau
Mobilität und Verkehr gelten als eine der größte Herausforderungen der Zukunft. Wie bewegt sich die Welt? Wo liegt die Zukunft der Mobilität? Diesen Fragen gehen Jan Stremmel und Claire Oelkers in verschiedenen Ländern nach. E-Bikes, Lufttaxis oder Hyperloops statt dem eigenen Auto mit Verbrennungsmotor: Wie bewegt sich die Menschheit in Zukunft? Und ist es heute bereits möglich, 50 km emissionsfrei durch Deutschland zu reisen?
Genre:Umwelt, Dokumentation
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben