Grizzly Man
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
Grizzly Man
Jahrelang zog der naiv-romantische Tierfreund Timothy Treadwell jeweils im Sommer in die Wildnis Alaskas, um dort die warme Jahreszeit mit einer Gruppe Grizzlys zu verbringen. Mit allen Mitteln versucht er dabei, eine Beziehung zu den gewaltigen Bären aufzubauen und damit zu beweisen, dass Mensch und Tier in Harmonie miteinander leben können. Seine Bemühungen hält er über all die Jahre mit einer Videokamera fest. Bis er von einem der Grizzlys getötet wird.
Genre:Dokumentation, Biografie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Lionsgate