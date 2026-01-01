Größter Wasserpark Europas: Der Siam Park sorgt für Adrenalinkicks
Größter Wasserpark Europas: Der Siam Park sorgt für Adrenalinkicks
Auf die Plätze, fertig, rutsch! Kein Schwimmbad-Besuch mehr ohne Nervenkitzel. Was früher der Sprung vom Drei-Meter Brett war, ist heute der freie Fall im Wasserpark. Die Kinderrutschen von einst sind hundertmeterlangen Schläuchen gewichen, die Geschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometer möglich machen - Loopings inbegriffen. Wir sind dabei, wenn Fachjournalist Christian Ahuis eine Mega-Rutsche testet, begleiten den Entwickler Jörg Hartwigsen zur Eröffnung des AquaRockets - einer Turbo-Rutsche mit Raketenstart, zeigen Wartungsarbeiten und Sicherheitssysteme für die modernen Powerslides und werfen einen Blick auf die neuste Attraktion von Christoph Kiessling, der Betreiber von Europas größtem Wasserpark auf Teneriffa. Focus TV über feucht-fröhlichen Badespaß im Zeitalter technisch perfektionierter Rutschpartien.