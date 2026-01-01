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Großbaustelle Miniatur Wunderland

Großbaustelle Miniatur Wunderland

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Großbaustelle Miniatur Wunderland

Großbaustelle Miniatur Wunderland

Im Miniatur Wunderland in Hamburg fährt die größte Modelleisenbahn der Welt. Mit rund 15.000 Metern Gleis und gut 300.000 Mini-Figuren lockt sie die Besucher an. Und sie wächst weiter: Die Tüftler stellen den 10. Bauabschnitt der nachgebauten Eisenbahnstrecke fertig. Außerdem erschaffen sie Südfrankreich im Miniaturformat - mit Monaco, Formel-1-Rennen und der Provence. Die Reportage begleitet die Modellbauer beim Countdown zur Generalprobe und gibt Einblick in die handwerklich filigrane Arbeit.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© welt