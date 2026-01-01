Große Blauflossenthune vor Kroatiens Adriaküste
34 Min.Ab 12
34 Min.Ab 12
Große Blauflossenthune vor Kroatiens Adriaküste
Kroatien liegt im Trend. Jedes Jahr fahren Tausende an die Adriaküste Kroatiens um ihren Urlaub dort zu verbringen. Sonnenbaden im Urlaub alleine, reicht den Redakteuren des Global Angler nicht. Sie müssen schon den Urlaub mit ihrem geliebten Hobby verbinden können. In Zadar wurden die Angler schließlich fündig.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Datari Outdoor Bücher UG