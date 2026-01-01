Große Liebe wider Willen
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Große Liebe wider Willen
Sarah ist alles andere als erfreut, bei der Beerdigung ihres Vaters ihren Stiefbruder Kai kennen zu lernen. Vor 16 Jahren hatte sie den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen, weil er die Familie für eine andere Frau verlassen hatte - für die Mutter von Kai, die bei dem Verkehrsunfall ebenfalls ums Leben kam. Die Testamentseröffnung bringt, zumindest für Sarah, Schockierendes zu Tage: Gemeinsam mit Kai erbt sie das Haus ihres Vaters zu gleichen Teilen ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1