Guns Akimbo
95 Min.Ab 18
95 Min.Ab 18
Guns Akimbo
Regisseur Jason Lei Howden schickt Daniel Radcliffe auf eine halsbrecherische Mission: Frustriert von seinem Job, setzt Miles unbedacht ein paar beleidigende Posts im Internet ab. Dummerweise sucht er sich dafür die kriminelle Bande SKIZM aus, die online streamt, wie sich Menschen auf offener Straße bis zum Tod bekämpfen. Kurz darauf wird Miles überfallen und mit Waffen ausgestattet. SKIZM legt fest, gegen wen er antreten muss. Um zu überleben, soll er Nix töten.
Genre:Action, Schwarze Komödie
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LEONINE Licensing AG