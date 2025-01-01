Zum Inhalt springenBarrierefrei
Guy Ritchie's Der Pakt

118 Min.Ab 12
Packender Action-Thriller mit Jake Gyllenhaal: Sergeant Kinley erleidet während seines letzten Einsatzes in Afghanistan eine schwere Kopfverletzung. Mithilfe seines Dolmetschers Ahmed kann er den feindlichen Truppen knapp entgehen. Kinley ist ihm deshalb zu tiefstem Dank verpflichtet. Weil Ahmed sein Leben gerettet hat, setzt der Soldat alles daran, ihn und seine Familie aus dem Kriegsgebiet zu befreien. Für die Gefährten beginnt ein erbarmungsloser Spießrutenlauf.

Genre:
Krieg, Drama
Produktion:
US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© MGM International Television Distribution