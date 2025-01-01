Guy Ritchie's Der Pakt
118 Min.Ab 12
Guy Ritchie's Der Pakt
Packender Action-Thriller mit Jake Gyllenhaal: Sergeant Kinley erleidet während seines letzten Einsatzes in Afghanistan eine schwere Kopfverletzung. Mithilfe seines Dolmetschers Ahmed kann er den feindlichen Truppen knapp entgehen. Kinley ist ihm deshalb zu tiefstem Dank verpflichtet. Weil Ahmed sein Leben gerettet hat, setzt der Soldat alles daran, ihn und seine Familie aus dem Kriegsgebiet zu befreien. Für die Gefährten beginnt ein erbarmungsloser Spießrutenlauf.
Genre:Krieg, Drama
Produktion:US, 2023
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution