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H3 - Halloween Horror Hostel

68 Min.Ab 12
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H3 - Halloween Horror Hostel

Vier Teenager sind auf dem Weg zu einer Party. Als plötzlich ein Hüne mit einer Kettensäge aus der Dunkelheit auftaucht, glauben die Vier, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Doch der Hüne entpuppt sich als gutmütiger Hostel-Besitzer Harry, der sie einlädt. In der Jugendherberge gibt es nur zwei andere Gäste: Paris und Fikki. Doch plötzlich taucht der aus dem Knast geflohene Massenmörder Michael Meier auf, um eine offene Rechnung mit seinem Bruder Harry zu begleichen ... Rechte: ProSieben

Genre:
Comedy, Horror
Produktion:
DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben