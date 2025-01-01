Habemus Papam - Ein Papst büxt aus
Nachdem Kardinal Melville zum Papst ernannt wird, bricht er aus Zweifel an seiner Berufung vor seiner Verkündung zusammen. Ausgerechnet ein ungläubiger Psychologe muss ihm damit helfen.
In der französisch-italienischen Tragikomödie Habemus Papam kommen die Konklave im Vatikan zusammen, um nach dem Tod des bisherigen Papstes einen Nachfolger zu wählen. Nach mehreren erfolglosen Wahldurchgängen wird schließlich eine Entscheidung getroffen. Die Wahl fällt auf den französischen Kardinal Jean-Pierre Melville, der von Michel Piccoli gespielt wird. Doch als dieser beim Habemus Papam, der Verkündung der Wahlergebnisse, das erste Mal der Menge vor dem Petersdom präsentiert werden soll und prompt mit einer Panikattacke zusammenbricht, wird klar, dass der frisch gewählte Papst sich seiner neuen Aufgabe gar nicht gewachsen fühlt.
Verschleierungs-Versuche vom Vatikan
Krampfhaft versuchen die Kardinäle die Gefühlslage von Melville zu verschleiern und eine Krise der katholischen Kirche zu verhindern. Dafür engagieren sie unter anderem den berühmten Psychoanalytiker Professor Brezzi, der von Nanni Moretti verkörpert wird, und Melville zur Annahme des Amtes bewegen soll. Doch das Vorhaben entpuppt sich als schwieriger als ursprünglich angenommen. Denn es ist gar nicht so einfach den intimen Ängsten und Sorgen eines Papstes auf den Grund zu gehen, wenn ständig jemand dabei zuhört. Als der frisch gewählte Papst dann auch noch aus dem Vatikan flieht, um seinen ursprünglichen Berufswunsch als Schauspieler zu erkunden, ist das Chaos perfekt. Wird Melville die Erwartungen an ihn erfüllen können oder sich von seinem bisherigen Leben losreißen?
Nanni Moretti überzeugt nicht nur als Schauspieler
Premiere feierte die Tragikomödie 2011 auf den Internationalen Filmfestspielen in Cannes, wo er auch am Wettbewerb um die Goldene Palme teilnahm. Und obwohl sich Moretti’s Werk nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte, überzeugt er trotzdem mit beeindrucken Bildern und grandioser Schauspielkunst. So erschuf Nanni Moretti, der für Habemus Papam als Regisseur, Drehbuchautor, in der Produktion und als Schauspieler tätig war, seinen ganz eigenen Vatikan, da im echten keine Dreharbeiten genehmigt wurden. Der damals bereits 84-jährige Michel Piccoli beeindruckt mit seiner Melville-Darstellung ebenfalls und wurde beim David di Donatello, dem bedeutendsten italienischen Filmpreis, als bester Schauspieler ausgezeichnet.
