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Hängt ihn höher

Hängt ihn höher

110 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS110 Min.Ab 16
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Hängt ihn höher

Jed Cooper wird unschuldig des Mordes angeklagt und muss an den Galgen. In letzter Sekunde gelingt es ihm jedoch, dem Tod davonzukommen. Nun schwört er Rache an all denen, die ihn hängen sehen wollten. Nach seiner Ernennung zum Marshall, beginnt er seine Jagd und begegnet dabei der schönen Rachel. Auch ihr ist unsagbares Leid widerfahren und sie schließt sich dem Rächer an, um ihren Peinigern den Garaus zu machen.

Genre:
Western
Produktion:
US, 1968
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© MGM International Television Distribution