Haie - Monster der Medien
54 Min.Ab 0
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Haie - Monster der Medien
Gefürchtet als Killer, doch oft missverstanden: Diese Dokumentation erzählt die wahre Geschichte der Haie – und beleuchtet, wie sehr ihr Ruf durch Medien verzerrt wurde. Statt blutrünstiger Bestien zeigt der Film die faszinierenden, bedrohten Meeresbewohner in einem neuen Licht und macht auf die realen Gefahren aufmerksam, denen sie ausgesetzt sind
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
0
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