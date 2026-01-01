Halloween House
88 Min.Ab 16
88 Min.Ab 16
Halloween House
Clowns mit Reißzähnen, Zombies in der Dunkelheit, Monster, die aus Wänden kommen und Sargdeckel, die sich unwiderruflich über dir schließen – zur Halloweenzeit konkurrieren Hunderte von Horrorattraktionen um den grausigsten Auftritt. Doch die Brüder Bobby (Bobby Roe) und Mikey (Mikey Roe) und ihre Freunde suchen den einen besonderen Ort, der weiter geht als alle anderen. Der Regeln außer Kraft setzt und Grenzen nicht anerkennt. Der das Blut wirklich in den Adern gefrieren lässt. Nie hätten sie erwartet, dass das bedingungslose Grauen stattdessen sie suchen und finden würde. Dass ihre tiefsten Ängste zum Leben erwachen und aus dem Gruselspiel ein mörderisches Labyrinth ohne Notausgang werden könnte…
Genre:Horror
Altersfreigabe: 16
16
