Handwerker gesucht! - Ein Berufsstand in der Krise
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Handwerker gesucht! - Ein Berufsstand in der Krise
Wenn ein Rohr verstopft ist, die Badewanne leckt oder Kabel verlegt werden müssen, dann sind Handwerker gefragt. Doch bis die kommen, dauert es oft eine gefühlte Ewigkeit. Deutschlandweit sind mehr als 150.000 Stellen nicht besetzt. Es werden händeringend Handwerker gesucht! Aber warum ist das so? Focus TV hat sich auf Spurensuche begeben. Die Focus TV Reportage über genervte Hausherren, verunsicherte Lehrlinge und verzweifelte Meister, deren Berufsstand in einer Krise steckt.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71