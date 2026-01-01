Hangtime - Kein leichtes Spiel
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Hangtime - Kein leichtes Spiel
Vinz steckt mitten im Abitur und damit in den Anfängen einer neuen Lebensphase, die ihn vor große Herausforderungen stellt. Als Topscorer bei „Phoenix Hagen“ liegt der Erfolg des nahenden Endspiels in seiner Hand. Er hat das Zeug zum Profi-Basketballer. Die Basketballkarriere seines großen Bruders Georg scheiterte vor 10 Jahren nach dem tragischen Tod der Eltern.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film