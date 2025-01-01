Hannah's Law
84 Min.Ab 12
84 Min.Ab 12
Hannah's Law
Hannah Beaumont wuchs als Waisenkind auf, da die McMurphy-Gang ihre Eltern tötete. Daher ist Hannahs einziges Lebensziel, die verhasste Gang für ihr Verbrechen büßen zu lassen. Unterstützung erhält sie von ihrem Ziehvater Isom Dart, der ihr das Schießen und Jagen beigebracht hat, sowie von Wyatt Earp und ihrer besten Freundin Stagecoach Mary. Als es schließlich zum Showdown mit den McMurphys kommt, erfährt Hannah ein schreckliches Geheimnis ...
Genre:Action, Western
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH