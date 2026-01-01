Happy Birthday, Hella!
112 Min.Ab 12
112 Min.Ab 12
Happy Birthday, Hella!
Was wäre das deutsche Fernsehen ohne diese Frau?! Schrill, bunt, komisch und intelligent: Hella von Sinnen ist jetzt schon eine TV-Legende, und das mit jungen 50 Jahren. Sat.1 feiert ihren runden Geburtstag gemeinsam mit Freunden und Überraschungsgästen in einer ganz persönlichen Hella-Show. Logisch, wer diese Show moderiert: Hugo Egon Balder und Dirk Bach, langjährige Weggefährten der TV-Ikone im Overall ... Rechte: Sat.1
Genre:Spezial, Comedy
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1