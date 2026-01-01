Happy now - Hand in Hand mit dem Tod
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Happy now - Hand in Hand mit dem Tod
In die kleine walisische Stadt Penywig ziehen die freischaffende Friseuse Tina und ihre schöne, fünfzehnjährige Tochter Nicky. Zumindest letztere hat nicht die geringste Ahnung, dass sie bis aufs Haar jener Jenny Thomas gleicht, die fünfzehn Jahre zuvor am gleichen Ort ermordet wurde. Angeblich vom lokalen Penner-Faktotum Tin Man, in Wahrheit von den Taugenichtsen Joe und Glen. Als dann auch noch der Tin Man nach 15 Jahren Knast wieder auf der Bildfläche erscheint, ist die Panik bei den Tätern komplett ...
Genre:Mystery, Comedy
Produktion:GB, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Prokino