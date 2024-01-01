Harold und die Zauberkreide
87 Min.Ab 6
87 Min.Ab 6
Harold und die Zauberkreide
Basierend auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Crockett Johnson aus dem Jahr 1955: Harold besitzt die magische Gabe, mit seiner Zauberkreide alles zum Leben zu erwecken, was er in sein Buch malt. Doch mit dem Erwachsenwerden verblasst die Faszination. Als die Kreide in falsche Hände gerät, ist Harolds Aufmerksamkeit erneut gefragt. Gemeinsam mit seinen Freunden muss er sowohl die reale als auch seine eigene Welt retten.
Genre:Fantasie
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
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