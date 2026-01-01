Harter Einsatz für den Abschleppdienst! Hilfe für verzweifelte Fahrer
Harter Einsatz für den Abschleppdienst! Hilfe für verzweifelte Fahrer
Mehr als zweieinhalb Millionen Autounfälle ereignen sich im Schnitt jedes Jahr auf Deutschlands Straßen, fast vier Millionen Fahrzeuge bleiben wegen einer Panne liegen. – Für Abschleppunternehmen, die sich um die technische Soforthilfe kümmern, bedeutet jeder Einsatz Stress pur. Focus TV hat im niedersächsischen Nienburg zwei Männer eines Abschleppdienstes in ihrem Alltag begleitet: Uwe Wegener und Tim Hegemann räumen seit Jahren im Auftrag des ADAC Unfallstellen, reparieren Schäden und bergen kaputte Fahrzeuge aller Art. Dass es dabei auf viel mehr ankommt als einen rein technischen Dienst zeigt sich, wenn sie unter Schock stehende Unfallbeteiligte oder verzweifelte Fahrer spontan betreuen müssen. Denn nach einem schweren Verkehrsunfall sind sie oft der erste Ansprechpartner vor Ort. Auf dem Land, wo die Entfernungen groß sind und man sich persönlich kennt, ist das besonders anspruchsvoll. Ob es ihnen gelingt, einen Vater zu beruhigen, der mit seiner Familie in einem Skoda gegen einen Baum gekracht ist? Die Focus TV Reportage über zwei Männer, die mit vollem Einsatz und unter hohem Zeitdruck wertvolle Hilfe leisten und mit ihrem gefährlichen und verantwortungsvollen Job dafür sorgen, dass der Verkehr auf unseren Straßen rollt.