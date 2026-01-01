Harter Überlebenskampf der weißen Löwen | Tier Doku
Harter Überlebenskampf der weißen Löwen | Tier Doku
Die beiden weißen Löwinnen müssen sich vielen Herausforderungen und Gefahren stellen. Ihre Fellfarbe macht sie zu Außenseitern und provoziert sogar ihre Artgenossen. Werden sie überleben und ihr Rudel vergrößern können? Mehr von Terra Mater produzierte Dokus findest du auf dem Terra Mater YouTube-Channel: https://www.youtube.com/@terramater Die Vorgeschichte zu dieser Dokumentation findest du hier: "Das seltenste Tier der Welt? - Die weißen Löwen" ?? https://youtu.be/jVus0LmNGU8 #doku #dokumentation #realstoriesdeutschland -- Themen in diesem Video: ▼ 00:00 Intro 01:09 Die weißen Löwen von Timbavati 52:34 Abspann -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte. Fünfmal pro Woche gibt es hier Dokus auf Deutsch. Der Inhalt wird vom jeweiligen Rechteinhaber lizenziert. ► Abonniere unseren Geschichts-Channel: https://bit.ly/3t8O2cb ► Abonniere unseren Science-Channel: https://bit.ly/3ZCwHWF