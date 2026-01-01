Hartes Deutschland: Leben im Brennpunkt | Doku
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Hartes Deutschland: Leben im Brennpunkt | Doku
Das harte Leben rund um den Kieler Hauptbahnhof steht im Zentrum dieser Dokumentationsreihe. In "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" kämpfen Menschen mit tragischen Geschichten ums Überleben. Die Doku begleitet Drogenabhängige, Obdachlose und Ausgestoßene sowie die Helfer – Sanitäter, Streetworker und Polizei – im täglichen Einsatz in deutschen Großstädten.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12