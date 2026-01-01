Haunter – Jenseits des Todes
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Haunter – Jenseits des Todes
Was, wenn die Lebenden die Geister der Toten sind? Die junge Lisa (Abigail Breslin) erlebt mit ihrer Familie den gleichen Tag stets aufs Neue und sieht sich zudem mit geisterhaften Erscheinungen in einem Haus konfrontiert, das sie offenbar nicht verlassen kann. Die schrecklichen Taten eines grausamen Mörders scheinen Jenseits und Diesseits unauflösbar miteinander zu verbinden. Und Lisa ist die einzige Rettung für einen Geist, der keiner ist...
Genre:Fantasie, Horror, Mystery
Produktion:CA, FR, 2013
Altersfreigabe:
12
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