He-Man und She-Ra: Weihnachten auf Eternia
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
He-Man und She-Ra: Weihnachten auf Eternia
Den Bewohnern des Planeten Eternia ist der Weihnachtsbrauch völlig fremd. Das ändert sich, als zwei Erdenkinder auf dem Himmelskörper landen und weihnachtliche Stimmung verbreiten. Hordes-Prime, der Bösewicht Eternias, sieht sich durch die Kinder in seiner Macht bedroht und befiehlt deren Entführung.
Genre:Feiertag, Spezial, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.