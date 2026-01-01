Heavenly Sword
84 Min.Ab 16
Die Macht der Götter verspricht für den entfesselt zu werden, der das 'Heavenly Sword' sein Eigen nennt. Doch das Land ist von Kriegen zerrissen und Friede kann nur dann einkehren, wenn eine wiedergeborene Gottheit das Schwert in ihre Hände bekommt. Der Stamm von Kriegerin Nariko hat die himmlische Waffe Jahrtausende lang geschützt. Nun muss sie es am kriegerischen König Bohan vorbei seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückbringen und auf einer abenteuerlichen Reise spektakuläre Kämpfe überleben...
Genre:Animation, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
