Hechtangeln im Frühjahr
20 Min.Ab 12
20 Min.Ab 12
Hechtangeln im Frühjahr
Raubfisch-Angeln: Anfang Mai an einem See in Schleswig-Holstein: Matze Wendt und Waldo Krause wagen ihren ersten Angelversuch des Jahres auf Hechte, die zu dieser Zeit häufig noch im Flachwasser zu finden sind. Die beiden begeisterten Raubfischangler zeigen, mit welchen Ködern sie den gefräßigen Räubern auf die Schuppen rücken und welches Gerät sie verwenden. Zuerst gestaltet sich dieser lang ersehnte Angeltag etwas schwieriger als gedacht Doch als sie die Hechte endlich gefunden haben, geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Und dann, ganz am Ende dieses tollen Angeltages, erleben sie sogar noch eine richtig dicke Überraschung.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba