Hechtangeln in Norwegen
22 Min.Ab 12
22 Min.Ab 12
Hechtangeln in Norwegen
Raubfisch-Angeln: Für viele Angler ist Norwegen das Paradies auf Erden - vor allem für Meeresangler. Doch nicht nur in Fjord, Meer und Fluss sind tolle Fänge möglich, sondern auch in den vielen Seen. Hier warten Fischarten wie Barsch, Zander und Forelle - aber auch der Hecht ist in vielen norwegischen Gewässern zahlreich vertreten und wächst oft zu beachtlichen Exemplaren heran, denn er findet hier ideale Lebensbedingungen vor und wird nur wenig beangelt. Vor allem die großen Seen in der Gjövik-Region im Südosten von Norwegen - wie etwa der Mjösa, Tyrifjord, Steinsfjord und Kröderen - sind wahre Perlen, die sich kein Raubfischangler entgehen lassen sollte.
Genre:Spezial, Angeln, Reise
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba