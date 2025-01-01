Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel
Apulien, Anfang des 16. Jahrhunderts: Der spanisch-französische Krieg tobt auf italienischem Boden. Als die Franzosen fünf zerlumpte italienische Söldner schlecht behandeln, ist das ein folgenschwerer Fehler. Denn deren Anführer Hector Fieramosca, ein bärenstarker, gewitzter Kerl, und seine rauflustigen Kumpane schließen sich den Spaniern an. Und das ist das Aus für die französischen Besatzer, die nun nichts mehr zu lachen haben ...
