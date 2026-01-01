Heidi
Das Waisenkind Heidi wird von ihrer Tante Dete zu ihrem alten und eigenwilligen Großvater auf eine Alm in den Schweizer Bergen gebracht und verlebt dort eine unbeschwerte Zeit. Gegen ihren Willen wird sie aus dieser armen, aber glücklichen Idylle in den Bergen und der Natur zu einer wohlhabenden Familie in die Großstadt nach Frankfurt gebracht. Dort soll sie Lerngefährtin und Freundin von Klara werden, die an den Rollstuhl gefesselt ist. Schnell schließen beide Freundschaft, doch kann diese Bindung Heidi nicht von ihrem Heimweh heilen. Schliesslich darf sie zurück in ihre Heimat und in die Obhut ihres Großvaters. Als Klara gesund und stark genug ist, Heidi in ihrem Berg-Paradies zu besuchen, lernt sie eine Welt kennen, die sie nicht mehr verlassen möchte. Inmitten einer wundervollen Landschaft erlangt sie Kraft und Mut genug, ihre Lähmung zu überwinden und den Rollstuhl für immer hinter sich zu lassen.