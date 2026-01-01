Heimat-Liebe Schliersee - Mit Markus Wasmaier

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen am Schliersee und trifft auf Stars wie Olympiasieger Markus Wasmaier, den Indiana Jones der Alpen, Andreas Essendorfer, oder den Speck-Sepp von der berühmten Speckalm. Es sind diese charakterstarken, urigen und kantigen Typen die eine Region prägen und den Schliersee zu einem den beliebtesten Hotspots in der bayerischen Alpen machen.

