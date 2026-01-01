Heimatfront und Landser-Alltag - Alltag im Fliegerhorst
28 Min.Ab 0
28 Min.Ab 0
Heimatfront und Landser-Alltag - Alltag im Fliegerhorst
Dieser Film entstand in der Zeitspanne von Sommer bis Winter 1942. Gedreht hat ihn ein Angehöriger einer sogenannten "Horstkompanie", die in der Nähe von Przemysl Quartier bezogen hatte. Strenggenommen zählte sie zu den Nachschubeinheiten, bei denen im Landserjargon "Fahne, Rotz und Geistlichkeit" zu finden waren. Da Angehörige dieser Einheiten im Ernstfall auch im Bodenkampf eingesetzt werden sollten, gehörte die infanteristische Ausbildung zum Alltag. Die Aufnahmen gewähren in einer selten anzutreffenden Qualität unverstellte Einblicke in den Alltag deutscher Soldaten am Rande des Ostfeldzuges.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH