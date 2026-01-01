Heimwerker-Wahn: Wie Corona den Baumarkt zum Sehnsuchtsort machte
Heimwerker-Wahn: Wie Corona den Baumarkt zum Sehnsuchtsort machte
Mallorca ade, Baumarkt olé! Seit Corona das Reisen mühsam oder unmöglich macht, haben die Deutschen einen neuen Lieblingsort, der den Lagerkoller vertreibt: Den Baumarkt. Wochenlang mussten sich Hobbybastler gedulden, dann gab es mit den Lockerungen einen Ansturm auf Heimwerker-Märkte. Der Trend hält an: Gefragt ist alles, was das Zuhause verschönert. Focus TV hat das Treiben in einem großen Baumarkt im nordrhein-westfälischen Waldbröl dokumentiert und die Kunden mit ihren Einkäufen nach Hause begleitet. Darunter Familie Klawa, die jede Minute nutzt, um ihr Wohnzimmer zu renovieren. Zeit haben sie, denn für den Tätowierer und die Taxifahrerin läuft das Geschäft in der Krise schlecht. Weil ihre Kinder noch nicht zur Schule dürfen, können sie eifrig mitwerkeln. Schaffen sie es ohne fremde Hilfe, ihre gute Stube aufzumöbeln und einen massiven Wasserschaden an der Decke zu beheben? Derweil müssen an der Baumarktfront die Fachberater Saskia Weber und Micha Adolphs die Stellung halten. Das heißt: Die neuen Abstands- und Hygieneregeln durchsetzen und den Kunden sprichwörtlich zeigen, wo der Hammer hängt. Ob ihnen das immer gelingt? Die Focus TV Reportage über Deutschlands Baumarkt-Sommer des Jahrhunderts.