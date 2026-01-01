Heirat mit Hindernissen
86 Min.Ab 12
Heirat mit Hindernissen
Schon als kleines Mädchen hat Samantha davon geträumt, vor den Traualtar zu treten. Nun, als es endlich so weit ist und ihre Hochzeit mit dem attraktiven Ben immer näher rückt, beschleichen die Braut in spe hartnäckige Zweifel. Inmitten der Vorbereitungen merkt sie, dass die perfekte Hochzeit nur im Märchen existiert und dass vielleicht überhaupt nichts im Leben wirklich perfekt ist. Die einzige Ausnahme ist das Chaos in ihr, als plötzlich ihre Jugendliebe Luke vor der Tür steht.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2005
