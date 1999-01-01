Held Up - Achtung Geiselnahme!
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Held Up - Achtung Geiselnahme!
Während eines Urlaubs im Südwesten der USA findet Rae heraus, dass ihr Mann Michael ihr Erspartes für ein Auto ausgegeben hat. Kaum hat sie ihn deshalb verlassen, kommt es für ihn noch schlimmer: Sein Studebaker wird geklaut, er stolpert in einen Raubüberfall und wird als Geisel genommen. Verzweifelt versucht er, aus der Lage wieder herauszukommen, um Rae besänftigen zu können.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
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