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Helden - Wenn Dein Land Dich braucht

Helden - Wenn Dein Land Dich braucht

143 Min.Ab 12
Planet Movies143 Min.Ab 12
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Helden - Wenn Dein Land Dich braucht

Am helllichten Tag schlägt ein Nachrichtensatellit in den Berliner Reichstag ein und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Während man noch über einen Terroranschlag spekuliert, stürzen Flugzeuge vom Himmel, die Kommunikation bricht zusammen. Deutschland und die gesamte übrige Welt befinden sich im Ausnahmezustand. Im größten Forschungszentrum der Welt ist ein Experiment fehlgeschlagen.

Genre:
Action, Abenteuer, Drama, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film