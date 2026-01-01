Helden wie wir
90 Min.Ab 6
90 Min.Ab 6
Helden wie wir
DDR-Bürger Klaus Uhltzscht möchte beim Staatssicherheitsdienst Karriere machen und in westdeutschen Ministerien spionieren. Aber als er seine ehemalige Schulkameradin und große Liebe Yvonne wiedertrifft, gerät er in einen Konflikt: Yvonne ist als Dissidentin aktiv und weckt in ihm den Wunsch nach Freiheit. Am 9. November 1989 mischt sich Klaus unter die Ostberliner Demonstranten und bringt mit einer ungewöhnlichen Aktion die Berliner Mauer zu Fall.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH