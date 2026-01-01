Hepzibah - Sie holt dich im Schlaf
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Hepzibah - Sie holt dich im Schlaf
Eine mysteriöse Selbstmordserie hält die Bevölkerung des Dorfes Selmens in Atem: In der Nacht vor ihrem 18. Geburtstag nehmen sich immer wieder Mädchen das Leben, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Der 17-jährigen Kirsten machen diese Suizide Angst. Bei ihrer Recherche stößt sie auf ein dunkles Ereignis in der Vergangenheit Selmens: Vor Jahrhunderten scheint dort ein alter Fluch auslöst worden zu sein, der bis heute noch seine Wirkung zeigt ... Rechte: ProSieben
Genre:Horror, Thriller
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben