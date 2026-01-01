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Hepzibah - Sie holt dich im Schlaf

92 Min.Ab 12
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Hepzibah - Sie holt dich im Schlaf

Hepzibah - Sie holt dich im Schlaf

Eine mysteriöse Selbstmordserie hält die Bevölkerung des Dorfes Selmens in Atem: In der Nacht vor ihrem 18. Geburtstag nehmen sich immer wieder Mädchen das Leben, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Der 17-jährigen Kirsten machen diese Suizide Angst. Bei ihrer Recherche stößt sie auf ein dunkles Ereignis in der Vergangenheit Selmens: Vor Jahrhunderten scheint dort ein alter Fluch auslöst worden zu sein, der bis heute noch seine Wirkung zeigt ... Rechte: ProSieben

Genre:
Horror, Thriller
Produktion:
DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben