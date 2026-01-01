Herbstmilch
108 Min.Ab 12
Herbstmilch
Das Leben ist hart für die junge Anna, die nach dem Tod ihrer Mutter eine Großfamilie versorgen muss. Es geht rau zu in dem niederbayerischen Dorf zu Beginn des 20. Jahrhunderts, doch Anna findet Liebe und Zuneigung bei dem Jungbauern Albert. Als sie auf dessen Hof einzieht, macht die Schwiegermutter ihr das Leben zur Hölle, und sie muss trotz Schwangerschaft Schwerstarbeit leisten.
Genre:Drama
Produktion:DE, 1988
12
