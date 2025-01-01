Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herbstsonate

Herbstsonate

91 Min.Ab 12
Studiocanal91 Min.Ab 12
Studiocanal
Herbstsonate

Herbstsonate

"Herbstsonate" - mit Oscar-Preisträgerin Ingrid Bergman: Die Konzertpianistin Charlotte besucht nach sieben Jahren ihre entfremdete Tochter Eva, die sich nichts sehnlicher wünscht, als sich ihrer distanzierten Mutter anzunähern und Liebe zu erfahren. In einem nächtlichen Gespräch kommt es schließlich zur Konfrontation: All die Enttäuschung und die unterdrückten Gefühle finden nach Jahren des Schweigens Ausdruck. Am Ende bleibt Schmerz - und die leise Hoffnung auf Versöhnung.

Genre:
Drama
Produktion:
SE, 1978
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH