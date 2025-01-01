Hercules in New York
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Hercules in New York
Dem starken Herkules wird es im Olymp zu langweilig. Also beschließt er, nach New York zu reisen, um etwas zu erleben. Er ist auch sogleich überwältigt von der lebendigen Stadt, doch Göttervater Zeus ist wenig begeistert. Dieser will Herkules seine Kräfte entziehen, um ihn einzufangen und in den Himmel zurückbringen zu lassen. Doch Herkules weigert sich. Er will lieber ein bekannter Wrestler werden.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Moviesphere