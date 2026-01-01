Hero
96 Min.Ab 12
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Hero
Vor über 2000 Jahren in China: Das Land besteht aus sieben Königreichen, doch der König von Qin versucht, die anderen sechs Reiche seinem Gebiet anzugliedern und als Kaiser über ganz China zu herrschen. Daher trachten ihm immer wieder Attentäter nach dem Leben. Doch eines Tages taucht aus dem Volk von Qin ein Held auf, der sich selbst "Namenlos" nennt und drei der Attentäter bezwingt. Dies bringt ihm nicht nur Ruhm, sondern verschafft ihm auch besonderen Zugang zum König ...
Genre:Action, Historisches Drama, Kampfsport, Abenteuer, Fantasie
Produktion:CH, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH