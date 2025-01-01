Herz aus Glas
Herz aus Glas
Im 19. Jahrhundert lebt ein kleines bayerisches Dorf hauptsächlich von der Produktion eines seltenen rubinroten Glases. Als jedoch der Glasbläsermeister Mehlbeck stirbt, nimmt er das Geheimnis um das Rubinglas mit in den Tod. Die Dorfbewohner tun ihr Bestes, um das kostbare Kristall ohne Mehlbeck herzustellen, scheitern jedoch mit jedem Versuch. Nach und nach stürzen sie immer weiter in die Krise ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 1976
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH