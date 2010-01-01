Hexen – Die letzte Schlacht der Templer
90 Min.Ab 12
Hexen – Die letzte Schlacht der Templer
Prinz Malachi übernimmt nach dem Tod des Vaters nur widerwillig die Krone: Ungern kehrt er in sein verwüstetes Heimatland zurück, dem er vor Jahren den Rücken gekehrt hat. Eine ihm nicht bekannte Plage hat es unbewohnbar und zum Ödland gemacht. Dann klärt ein Zauberer den Prinzen darüber auf, dass sein Land unter der Knute einer Hexenvereinigung zu leiden hat. Mit einer Truppe Getreuer zieht Malachi los, um die Rote Königin zu besiegen und sein Land zu retten.
Genre:Science Fiction, Abenteuer, Fantasie
Copyrights:© 2010 Witchville Productions LCC. All rights reserved.