High Fidelity
110 Min.Ab 12
110 Min.Ab 12
High Fidelity
Rob Gordon ist Inhaber eines eher schlecht gehenden Schallplattenladens in Chicago. Mit seinen Angestellten Dick und Barry fachsimpelt der erklärte Musikliebhaber jeden Tag aufs Neue über das eine Thema: Musik. Außerdem tauschen sich die drei Männer über den Einfluss der Musik auf ihr Leben aus. Doch dann wird Rob von seiner langjährigen Freundin Laura verlassen und gerät in die Midlife Crisis. Ihm wird schmerzlich bewusst, dass er kein Kind mehr ist und erwachsen werden muss.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH