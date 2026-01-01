High-Tech aus dem Hobbykeller - Modellbauer der Meisterklasse
50 Min.Ab 6
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High-Tech aus dem Hobbykeller - Modellbauer der Meisterklasse
In Deutschland bereichern schätzungsweise eine Million Modellbauer die bundesweite Vereinslandschaft. Im Winter wird in ihren Bastlerstuben fleißig entworfen, konstruiert und getestet - im Sommer finden wiederum Hunderte Treffen der Szene in ganz Deutschland statt. Dort treten sie dann gegeneinander an, die maßstabgetreuen Modelle der Hubschrauber oder Flugzeuge, die Mini-Cars, Dampfmaschinen, Eisenbahnen und Boote der Hobbytüftler. Wer hat das schönste und schnellste Selfmade-Miniatur-Fahrzeug?
Genre:Spezial, Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6